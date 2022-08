Wann und wie die Straßenbahn in Magdeburg auf den Tunnel kommt

Arbeiten an der Magdeburger Tunnelbaustelle: Die noch fehlenden Gleise für die Straßenbahn liegen jetzt an ihrem Platz. Noch eine Reihe von Arbeiten sind bis zur Freigabe zu erledigen.

Magdeburg - Die letzten noch fehlenden Gleise für die Straßenbahntrasse von den Bahnhofbrücken geradeaus durch die Ernst-Reuter-Allee in Richtung Stadtzentrum liegen seit dieser Woche. Wie gestern Christian Fuß, Leiter des Tunnelprojekts seitens der Magdeburger Stadtverwaltung, gegenüber der Volksstimme sagte, stehen nun aber noch einige Arbeiten an, bis die Strecke tatsächlich in Betrieb genommen werden kann. „So müssen die Gleise noch an die richtige Position gerückt werden und miteinander verschweißt werden.“