Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit gebrannt. Dies und die räumliche Nähe besorgen die Camper vor Ort.

War es Brandstiftung? Camper in Magdeburg nach zwei Feuern in Sorge

Magdeburg - Es ist am 27. August 2024 kurz vor Mitternacht als dunkle Rauchschwaden über dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg aufsteigen. „Da brennt doch was“, meinen einige Camper, die so spät noch zusammensitzen. Und tatsächlich. Ein Wohnwagen steht in Flammen – schon wieder.