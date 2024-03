Billig baden an der Baustelle Barleber See in Magdeburg

In eine Baustelle haben sich Teile des Strandbads am Barleber See verwandelt.

Magdeburg - Der Barleber See gehört in den Sommermonaten zu den beliebtesten Ausflugszielen in Magdeburg. In diesem Jahr dürften nicht allein jene auf ihre Kosten kommen, die das Bad im erfrischenden Nass genießen oder sich dem Spiel am Strand hingeben möchten. Auch Liebhaber des Anblicks von Baustellen werden in diesem Jahr ihre Freude haben. Denn anders als ursprünglich geplant, ist die Sanierung des Strandbads noch nicht abgeschlossen. Das hat für die Badegäste in zweierlei Hinsicht Folgen.