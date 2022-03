Warum am Magdeburger Petriförder keine Skateanlage entstehen soll

Die Stadtverwaltung Magdeburg wollte an der Elbuferpromenade eine neue Skateanlage bauen. Doch das dafür geplante Geld soll nun stattdessen in Olvenstedt investiert werden.

Ein Skateboarder am Petriförder in Magdeburg.

Magdeburger - 2019 hatte ein Antrag der Grünen den Bau einer neuen Anlage für Skateboarder im Bereich des Magdeburger Petriförders auf den Weg gebracht hatte. Zwischen Pegelanzeige und Fahnenmonument treffen sich in den warmen Monaten viele junge Skatefans. Ein sogenannter Curb sollte in dem Bereich für sie angelegt werden, um darauf bestimmte Tricks mit dem Skateboard durchzuführen, so lautete zumindest der ursprüngliche Antrag.