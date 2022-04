Warum das Café Feiner Dame in Magdeburg schließt

Am Ostersonntag öffnet das Café Feiner Dame in der Magdeburger Annastraße zum letzten Mal. Die vergangenen zwei Jahre haben bei Inhaberin Ina Radzuweit Spuren hinterlassen. Welche das sind und wie es nun weitergeht.

Am Ostersonntag hat das Traditions Cafè "Feine Dame" in der Stadtfelder Annastraße das letzte Mal geöffnet. Ina Radzuweit (links im Bild) und ihre engsten Mitarbeiter v. r.: Johanna Hinzpeter, Lucia Wunderling und Tochter Enola Radzuweit hier noch einmal gemeinsam hinter dem Tresen im Cafè.

Magdeburg - Sie habe ihren Körper in den vergangenen Monaten ausgebeutet. „Ich habe nicht auf mich geachtet. Nun bin ich am Ende“, erklärt Ina Radzuweit. Seit Monaten konnte sich die Inhaberin des Stadtfelder „Café Feiner Dame“ keinen Lohn zahlen. Die pandemiebedingte Schließung habe sie finanziell an den Rand der Existenz gedrängt. Das Ergebnis ist auf einem A4-Blatt an der Scheibe ihres Cafés nachzulesen – „time to say goodbye“.