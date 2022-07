Warum die alte Parteischule in Magdeburg nicht abgerissen wird

Magdeburg - „Was wird denn nun mit dem angekündigten Abriss der alten Parteischule?“ Diese Frage stellt sich wohl nicht nur jene Volksstimme-Leserin, die sich deswegen kürzlich in der Redaktion meldete. Jeder, der an dem leerstehenden Gebäude an der Magdeburger Klosterwuhne vorbeifährt, wird sich wundern, was aus den Plänen geworden ist.