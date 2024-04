Normalerweise belebt das Frühjahr den Arbeitsmarkt. In Magdeburg ist das nicht so.

Warum in Magdeburg Arbeitslosenzahl gegen den Trend steigt

Logo der Agentur für Arbeit in Magdeburg.

Magdeburg - Wenn die Außentemperaturen steigen und Frost und Schnee Arbeiten im Freien nicht mehr verhindern, dann ist es Zeit für die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Diese fällt für Magdeburg in diesem Jahr aber aus, wie die am Dienstag für den Monat April veröffentlichten Zahlen zeigen. Woran liegt das?

Lesen Sie auch: Wer künftig in Magdeburg Chancen auf einen Job bei Intel hat

„Die Arbeitslosigkeit in Magdeburg ist aber aufgrund von regionalen Freisetzungen im Bereich des Einzelhandels“, erklärt Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord. Zu Erinnerung: Zuletzt war mit dem Mein-Real-Markt im Florapark ein großer Anbieter im Einzelhandel geschlossen worden. Außerdem, so Matthias Kaschte. haben viele Geflüchtete Integrationskurse abgeschlossen. Sie stehen nun auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Auch interessant: Das war der Magdeburger Arbeitsmarkt im März 2024

Im April 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen in Magdeburg im Vergleich zum Vormonat März konkret um 155 Personen gestiegen. Damit waren 11.214 Personen in der Landeshauptstadt arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,9 Prozent. Im April 2023 betrug die Arbeitslosenquote 8,4 Prozent und es waren 10.558 Personen arbeitslos gemeldet.

Lesen Sie auch: Wird Intel in Magdeburg bei Arbeitsvermittlung besser als andere behandelt?

Arbeitslosenquote Magdeburg im April 2024 Grafik: Kroschel/MGM

„Unternehmen suchen aber weiterhin dringend Fachkräfte und bieten diesen branchenübergreifend sehr gute Jobchancen. Arbeitsagentur und Jobcenter bieten Arbeitsuchenden aber auch erforderliche Unterstützungs – und Qualifizierungsangebote“, ergänzt Matthias Kaschte. Die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen ist dementsprechend im April im Vergleich zum März gestiegen.

Auch interessant: Finden Sie im Job-Portal der Volksstimme ihre Traumstelle in Magdeburg oder Umgebung!

Insgesamt meldeten öffentliche und private Unternehmen im April beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service 721 neue Stellen, 36 mehr als im März. Die meisten Stellenangebote in der Datenbank kommen aus den Berufssegmenten Fertigungstechnische Berufe mit 517 freien Stellen zum Beispiel Mechatroniker, aus den Gesundheitsberufen mit beispielsweise 436 Stellen beispielsweise in der Altenpfleger sowie im Bereich der Verkehrs- und Logistikberufe zum Beispiel mit 419 Stellen, unter anderem als Berufskraftfahrer.