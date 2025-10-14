Auch die Eichen sterben in den Elbauen von Magdeburg. Warum setzt die Forstwirtschaft trotz Klimastress bei ihren Neupflanzungen wieder auf die Stieleiche?

Warum in Magdeburg trotz sterbender Eichen diese Baumart wieder gepflanzt wird

Magdeburg. - An der Elbe rund um Magdeburg sterben Bäume in den Wäldern massenhaft. Auch die Eiche ist großflächig betroffen. Weshalb setzen Forstleute trotz Dürre und Klimawandel bei den Neupflanzungen nun aber gerade wieder auf diese Baumart? Und was bedeutet das für Tiere, Natur und Menschen in der Region?