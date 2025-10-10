Kita freut sich über rege Resonanz Im Zerbster „Knirpsentreff“ unternehmen Jung und Alt einen Ausflug in die Welt der Märchen
Zum Abschluss des Jahresprojektes fand in der Zerbster Kita „Zum Knirpsentreff“ traditionell das beliebte Kinderfest statt - ein bildhafter Rückblick.
Zerbst - „Auf ins Märchenland“ begaben sich Jung und Alt begeistert beim traditionellen Kinderfest der integrativen Zerbster Kita „Zum Knirpsentreff“. Unter diesem Motto stand dieses Mal das Jahresprojekt, das mit der Veranstaltung seinen krönenden Abschluss fand. Und die Resonanz war enorm.
Zahlreiche Familien schauten in der städtischen Einrichtung vorbei. Auf deren Gelände erwarteten die Gäste vielfältigste Angebote rund um das fantasievolle Thema. Zum Auftakt präsentierten die Kita-Kinder ein märchenhaftes Programm, bei der die Zuschauer nicht nur auf Hänsel und Gretel trafen, sondern ebenfalls auf Rotkäppchen oder auch die Bremer Stadtmusikanten.
Anschließend öffnete die Märchenwelt. Dort konnte sich jeder die Zöpfe wie Rapunzel flechten lassen, bei Frau Holle Äpfel pflücken oder den sieben Zwergen vorbeischauen. Wer wollte, konnte Sträuße binden, sich verkleiden oder schminken lassen.
Bereits am Vorabend fand ein Umzug angeführt vom Spielmannszug Lindau statt, während der O'Blue-Nachwuchs mit märchenhaften Tänzen begeisterte. Kita-Leiterin Doreen Franke blickte am Ende äußerst zufrieden auf das Kinderfest zurück und dankte allen Sponsoren und Eltern, ohne die die Veranstaltung nicht denkbar gewesen wäre.