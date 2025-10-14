Entdeckungstouren, Kreativität und artistische Kunststücke: In den Herbstferien gibt es für Schüler einiges zu erleben. Was geplant ist und wo kann man sich anmelden kann.

Oschersleben - Abwechslungsreiche Veranstaltungen können Kinder und Jugendliche während der Herbstferien in Oschersleben erwarten. So bietet die Kinderbibliothek in der Hornhäuser Straße 6 diesmal ein ganzes Ferienprogramm mit verschiedenen Events an.

Los geht es bereits heute, 14. Oktober, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr mit einer Fotosafari. Wie es von den Organisatoren heißt, können die Teilnehmer bei einer spannenden Foto-Rätsel-Suche die Kinderbibliothek entdecken. Die Einrichtung veranstaltet außerdem am Donnerstag, 16. Oktober, von 15 bis 16 Uhr eine Zeichenwerkstatt. Wer daran teilnehmen möchte wird gebeten, sich vorher anzumelden. Das geht beispielsweise telefonisch unter der Rufnummer 03949/912277.

Bastelnachmittag und Roboter bauen in der Kinderbibliothek

Ebenfalls eine Voranmeldung ist bei der nächsten Veranstaltung in der Kinderbibliothek notwendig. Beim „Makerday“ am Montag, 20. Oktober, von 15.15 bis 17 Uhr können sich die Mädchen und Jungen im Bauen und Programmieren von Robotern ausprobieren. Zum Abschluss des Herbstferienprogramms lädt die Einrichtung schließlich am Donnerstag, 23. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr zum Bastelnachmittag. Miniperlen liegen vor Ort bereit, um sich Schmuck, wie beispielsweise Armbänder, selbst zu fädeln.

Computerspiele, Billard, Kicker, Dart und Tischtennis sind unter anderem die Angebote für Kinder und Jugendliche im Oschersleber Kinder- und Jugendfreizeitzentrum "Der Treff". Die Türen der Einrichtung im Neuen Weg 3a sind von Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Awolino-Mtmachzirkus im Bewos-Sportzentrum

Auch der Awolino-Mitmachzirkus der AWO Oschersleben organisiert erneut in den Herbstferien ein Ferienprogramm für Kinder. Unter professioneller Anleitung können die Mädchen und Jungen von Montag, 20. Oktober bis Freitag, 24. Oktober, artistische Kunststücke einzustudieren. Balanciert und jongliert wird im Bewos-Sportzentrum in der Puschkinstraße 11 jeweils von 9 bis 15 Uhr. Am Freitag startet das Training um 12 Uhr. Zum Finale zeigen die Teilnehmer an diesem Tag um 18 Uhr bei einer großen Zirkusshow, was sie gelernt haben. Hierzu sind auch Gäste herzlich willkommen.

Wie Zirkusdirektor Caro Curioso mitteilt, sind noch freie Plätze für interessierte Kinder ab 6 Jahren verfügbar. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro, für die Verpflegung ist gesorgt. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 0151/58564065.