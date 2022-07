Warum MVB in Magdeburg Geschenke verteilen und wo es am Heumarkt klemmt

In Magdeburg haben die MVB den Betrieb auf der Straßenbahnstrecke nach Cracau wieder aufgenommen. Die Fahrgäste und die Chefinnen schildern ihren ersten Eindruck.

Birgit Münster-Rendel übergibt kleine Präsente an Familien Frauendienst uf der wieder feigegeben Strecke die Linie 4 im Magdeburger Stadtteil Cracau. Mit dabei ist auch Jörg Lahn vom Fahrgastbeirat.

Magdeburg - Bepackt mit Geschenken vom Basecap bis zum Schlauchschal warten Birgit Münster-Rendel, Geschäftsführerin der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) und Sozialbeigeordnete Simone Borris am Morgen des Heiligabends 2021 an der Haltestelle Arenen auf die Straßenbahn. Pünktlich rollt die Bahn der Linie 4 vor. Und für die beiden beginnt die arbeit: Sie verteilen die Geschenke und hören sich die Hinweise der Fahrgäste an, die auf der neu freigegebenen Strecke unterwegs sind. Die Volksstimme hat hingehört.