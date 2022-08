Warum sich Radfahrer über den neuen Radweg am City Carré ärgern

Magdeburg - Kaum ist er da, sorgt er für Kritik, der neue Radweg, der am City Carré entlang in Richtung Osten führt. Dabei war es bereits abzusehen gewesen. Schon vor Jahren hatte der Radfahrerverband ADFC auf diese Schwachstelle in der Planung des Tunnelprojekts in der Ernst-Reuter-Allee hingewiesen.