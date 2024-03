Mit der Freigabe der Kaiser-Otto-Brücke über die Alte Elbe in Magdeburg ging ein Traum vieler Magdeburger in Erfüllung. Ob damit alle Problem gelöst sind, muss sich erst noch zeigen.

Magdeburg - Nordbrückenzug, Elbauenpark, Domviertel, Luisenturm, die Tunnel am Askanischen Platz, am Uniplatz sowie am Bahnhof, obendrein Blauer Bock und Trassenbau für die Straßenbahn nach Reform – in diese Aufzählung wichtiger Baumaßnahmen in Magdeburg reiht sich ab heute mit der Verkehrsfreigabe auch der verlängerte Strombrückenzug ein.