Was der Fahrplanwechsel bei der Bahn für Magdeburg bedeutet

Der Desiro HC von Siemens verbindet künftig als RE 1 den Magdeburger Hauptbahnhof mit Berlin. Unterwegs halten die Züge unter anderem auch in Magdeburg-Neustadt, in Burg, Güsen und Genthin. Markant an den neuen Fahrzeugen sind neben der farblichen Gestaltung die in der Mitte angeordneten Doppelstockwagen, während die Triebköpfe aus einfachen Wagen bestehen.

Foto: Odeg