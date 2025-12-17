weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Starke Sonderausstellung in Magdeburger Museum: Was die Domtürme unterscheidet

Starke Sonderausstellung in Magdeburger Museum Was die Domtürme unterscheidet

Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet sich mit der Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit“ dem Beginn der großen Magdeburger Domreparatur vor 200 Jahren und ordnet sie ein.

Von Dr. Karin Kanter, Kuratorin der Graphischen Sammlung im Kulturhistorischen Museum 17.12.2025, 18:00
Das Widmungsblatt mit der Westfassade des Magdeburger Dom.
Das Widmungsblatt mit der Westfassade des Magdeburger Dom. Foto: Charlen Christoph

Magdeburg. - Das Kulturhistorische Museum präsentiert anlässlich des 200. Jubiläums der großen Domreparatur die Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit. Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“, die noch bis zum 17. Mai 2026 zu sehen ist. In dieser Serie gibt die Volksstimme Einblicke zu ausgewählten Objekten der Sonderausstellung. Heute: Was die Magdeburger Domtürme unterscheidet.