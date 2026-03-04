weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Karls Erlebnis-Dorf für den Harz: Anwohner schlagen Alarm wegen Lärm

Erlebnis-Dorf für den Harz Karls Erdbeerhof in Wernigerode: Anwohner schlagen Alarm

In Wernigerode nimmt das 30-Millionen‑Projekt von Karls Erdbeerhof die nächste große Hürde – doch die Sorge der Anwohner wächst. Sie fürchten Lärm, Verkehr und massive Veränderungen in ihrem Wohngebiet. Wie es nun weitergeht.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 05.03.2026, 09:41
Im Harz in der Stadt Wernigerode entsteht ein Karls Erlebnis-Dorf.
Im Harz in der Stadt Wernigerode entsteht ein Karls Erlebnis-Dorf. Anwohner im Wohngebiet fürchten Lärm. Symbolfoto: dpa

Wernigerode - Für rund 30 Millionen Euro soll in Wernigerode ein Karls Erlebnis-Dorf mit Manufakturmarkt und Freizeitpark entstehen. Nun wurde eine weitere wichtige Hürde genommen. Doch nicht alle Wernigeröder stehen dem geplanten Bau von Karls Erdbeerhof an der A36-Abfahrt Mitte positiv gegenüber.