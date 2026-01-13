weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Zum Mieten für Veranstaltungen: Was im Klo landet, wird zum Dünger: Magdeburger testen Komposttoilette

Vitopia vermietet in Magdeburg eine Trockentoilette, deren Inhalt später als Dünger auf dem Acker landet. Wie das funktioniert – und warum das Projekt mehr ist als ein ungewöhnliches Klo.

Von Romy Bergmann 13.01.2026, 06:40
Auf dem Hof von Vitopia steht seit Herbst 2025 eine Trockentoilette, die von den Mitgliedern als mobile Miettoilette betreut wird.
Auf dem Hof von Vitopia steht seit Herbst 2025 eine Trockentoilette, die von den Mitgliedern als mobile Miettoilette betreut wird. Foto: Michael Krack/Vitopia

Magdeburg. - Eine Toilette ohne Spülung, ohne Kanalanschluss – und trotzdem kaum Geruch. Was nach einem Widerspruch klingt, steht seit Herbst 2025 auf dem Hof von Vitopia im Herrenkrug: eine Trockentoilette, umgangssprachlich „Kompostklo“ genannt, die gemietet werden kann. Wie sie funktioniert – und warum ihre Hinterlassenschaften später auf dem Acker landen.