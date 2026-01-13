Vitopia vermietet in Magdeburg eine Trockentoilette, deren Inhalt später als Dünger auf dem Acker landet. Wie das funktioniert – und warum das Projekt mehr ist als ein ungewöhnliches Klo.

Was im Klo landet, wird zum Dünger: Magdeburger testen Komposttoilette

Auf dem Hof von Vitopia steht seit Herbst 2025 eine Trockentoilette, die von den Mitgliedern als mobile Miettoilette betreut wird.

Magdeburg. - Eine Toilette ohne Spülung, ohne Kanalanschluss – und trotzdem kaum Geruch. Was nach einem Widerspruch klingt, steht seit Herbst 2025 auf dem Hof von Vitopia im Herrenkrug: eine Trockentoilette, umgangssprachlich „Kompostklo“ genannt, die gemietet werden kann. Wie sie funktioniert – und warum ihre Hinterlassenschaften später auf dem Acker landen.