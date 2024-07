Was in Magdeburg Ende der Revitalisirung des Altstädtischen Krankenhauses verzögert

Magdeburg - Neugierig scheint die Lange Luise von oben herab in den Hof des Altstadtquartiers zu blicken: Gegenüber dem Hochhaus wird auf der anderen Seite der Straße der Gebäudekomplex des früheren Altstädtischen Krankenhauses zu neuem Leben erweckt. Die Getec PM entwickelt das Quartier völlig neu. Neben der medizinischen Versorgung steht inzwischen auch das Wohnen im Fokus. Wohnhäuser an der Max-Otten-Straße sind ebenso belegt wie das Ibis Styles Hotel an der Julius-Bremer-Straße. Allerdings hinkt das Angebot für Senioren-Wohnen an dieser Stelle der Magdeburger Altstadt dem Zeitplan hinterher. Was ist da los?

88 stationäre Pflegeplätze sowie neun betreute Wohnungen für Magdeburg

Auf der Homepage der Johanniter Seniorenhäuser, die das Seniorenwohnen betreiben werden, heißt es noch: „Im aufwändig renovierten Altstadtquartier in Magdeburg entstehen bis Herbst 2024 insgesamt 88 stationäre Pflegeplätze sowie neun betreute Wohnungen.“ Die Johanniter verfügen bundesweit über rund 90 ähnliche Einrichtungen. Doch aus dem Einzug im Herbst wird nichts, wie Rollandy Horvath, Geschäftsführer der Getec PM, gegenüber der Volksstimme sagte: „Wir wollen dieses Projekt jetzt im ersten Quartal des kommenden Jahres zum Abschluss bringen.“

Der Grund für die mehrmonatige Verzögerung: Beim Öffnen der Bausubstanz des historischen Gebäudes auf der Nordostecke des Geländes traten unerwartete Schäden zutage, die trotz gründlicher Untersuchungen vorher nicht erkannt worden waren. „Die alten Decken waren in einem so schlechten Zustand, dass ihre Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war“, erläutert Horvath. Ohne sofortiges Eingreifen hätte die Statik des Gebäudes in absehbarer Zeit nachgeben können. Die Sanierung war also dringend notwendig.

Was für mehr Arbeit sorgt

Die zusätzlichen Arbeiten an den maroden Decken haben zu der Verzögerung beim Bau des Seniorenwohnens geführt. Sobald dieser zeitliche Verzug absehbar war, informierte die Getec PM die Johanniter als künftige Nutzer der Immobilie. Diese sind an einer zügigen Fertigstellung interessiert, da sie mit der Vergabe von Zimmern und Wohnungen sowie der Anwerbung von 70 bis 100 Arbeitskräften beschäftigt sind. Im Rahmen des Projekts werden auch Räume für Physio- und Ergotherapie geschaffen.

Unabhängig von den Schwierigkeiten auf der Nordostecke des Geländes laufen die Arbeiten an den Neubauten auf der Nordwestecke planmäßig. Hier soll das Ärztezentrum um rund 12.000 Quadratmeter erweitert werden. Der Rohbau in diesem Bereich ist abgeschlossen. Neben der Erweiterung der bereits vorhandenen medizinischen Einrichtungen werden auch weitere Fachbereiche integriert. An dieser Stelle geht es nicht allein um die medizinische Versorgung: Städtebaulich ist die Neugestaltung dieses Bereichs mit seinen gegliederten Fassaden ebenfalls von Interesse.

Mit dem Abschluss der Bauabschnitte 3 und 4 im Altstadtquartier – die das Seniorenwohnen und die Erweiterung des Medizinbereichs umfassen – wird das Altstadtquartier seine Vollendung finden. Rollandy Horvath gibt einen Ausblick auf die Zukunft: „Mit Projekten am Wissenschaftshafen und am Universitätsplatz liegen weitere wichtige Vorhaben in Magdeburg vor uns.“

Geschichte des Altstädtischen Krankenhauses Magdeburg

Das Altstadtkrankenhaus ging 1817 in der ehemaligen Marstallstraße nahe der Stadtmauer in Betrieb. Die Stadt erwarb das Grundstück für 13.000 Taler und übergab es Friedrich August Neide, dem ersten Leiter des neuen Armenkrankenhauses. Die feierliche Eröffnung fand am 29. August 1817 statt, und am 24. Oktober wurden die ersten Patienten behandelt. Unter dem Namen „Magdeburger Krankenanstalt Altstadt“ wuchs die Klinik, was zu Erweiterungen führte. 1828 wurde das Mittelgebäude fertiggestellt. 1863 entstand ein Operationssaal, der wahrscheinlich der erste in Europa mit abwaschbaren Oberflächen war und Chirurgen aus ganz Europa anzog.

1920 hatte die Klinik 847 Betten und behandelte 1927 7.273 Patienten. Während des Zweiten Weltkriegs erlitt sie schwere Zerstörungen. Nach dem Krieg leitete Max Otten den Wiederaufbau und die Klinik konnte 1951 ihren Betrieb vollständig wieder aufnehmen. Zu Ehren Ottens wurde die Marstallstraße in Max-Otten-Straße umbenannt. In der DDR wurde die Klinik 1958 zum Bezirkskrankenhaus.

1985 wurde eine Poliklinik eingerichtet und das Krankenhaus mit dem Krankenhaus Vogelsang bei Gommern zusammengelegt. 1994 erfolgte eine Zusammenlegung mit dem Olvenstedter Krankenhaus. 2003 zogen die operativen Abteilungen dorthin um, gefolgt von den restlichen Abteilungen 2007, wodurch das Städtische Klinikum Magdeburg nur noch einen Standort hatte.