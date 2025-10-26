Achtung Winterzeit: Was Autofahrer wissen müssen Was ist bei einem Wildunfall zu tun? So gehen Sie richtig vor
Ein Moment der Unachtsamkeit – und es kracht. Wildunfälle sind in Magdeburg keine Seltenheit. Was Autofahrer jetzt wissen müssen: Tipps zur Vermeidung, richtiges Verhalten im Ernstfall und wer für den Schaden aufkommt.
Magdeburg. - Am 26. Oktober 2025 endet die Sommerzeit. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Autofahrer in Magdeburg müssen dann besonders vorsichtig sein, um Wildunfälle zu vermeiden. Doch was ist zu tun, wenn es zu einem Zusammenstoß kommt? Folgende Schritte sind zu beachten.