Ein Moment der Unachtsamkeit – und es kracht. Wildunfälle sind in Magdeburg keine Seltenheit. Was Autofahrer jetzt wissen müssen: Tipps zur Vermeidung, richtiges Verhalten im Ernstfall und wer für den Schaden aufkommt.

Was ist bei einem Wildunfall zu tun? So gehen Sie richtig vor

Ein überfahrenes Reh am Straßenrand – traurige Realität auf vielen Landstraßen rund um Magdeburg. Besonders in der Dämmerung steigt das Risiko für Wildunfälle.

Magdeburg. - Am 26. Oktober 2025 endet die Sommerzeit. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Autofahrer in Magdeburg müssen dann besonders vorsichtig sein, um Wildunfälle zu vermeiden. Doch was ist zu tun, wenn es zu einem Zusammenstoß kommt? Folgende Schritte sind zu beachten.