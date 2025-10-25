Der legendärste Schwimmwettbewerb Genthiner Zwölf-Stunden-Schwimmen gibt es diesmal am Tag
Die DLRG Genthin holt Freizeitsportler jeden Alters in die Schwimmhalle. In diesem Jahr sollen noch mehr Teilnehmer dabei sein. Deshalb gibt es eine Änderung im Ablauf.
Aktualisiert: 26.10.2025, 11:00
Genthin - Die wohl traditionsreichste Wassersportveranstaltung der Region steht wieder an: Am Sonnabend, 8. November, fällt in der Genthiner Schwimmhalle der Startschuss zum zwölften Zwölf-Stunden-Schwimmen. Zwischen 9 und 21 Uhr dürfen Einzelstarter und Mannschaften ihre Ausdauer unter Beweis stellen – mit dem Ziel, innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Bahnen zu ziehen.