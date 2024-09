Gäste aus Fernost haben die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts besucht. Neben ihren Eindrücken von hier lohnt auch der aufmerksame Blick in ihre Heimat.

Was Japanern in Magdeburg auffällt und was Magdeburg von Japan lernen kann

So könnte Stadt besser werden

Der Rundgang Ken Gerickes mit den Gästen aus Japan führte auch vorbei an der Jugendherberge in der Leiterstraße mit ihrem Magdeburg-Graffito.

Magdeburg. - Magdeburg ist am 31. August 2024 Ziel von Wissenschaftlern aus Japan gewesen. Besonders interessant für die Besucher: Wie gestalten die Magdeburger ihre Stadt, wie leben sie miteinander? Auf dem Besuchsprogramm standen neben der Innenstadt auch Buckau, der Wissenschaftshafen, die Otto-Richter-Straße, Stadtfeld-Ost und die Herrmann-Beims-Siedlung. Worüber erfahren sie hier, was fällt ihnen auf - und was kann Magdeburg von Japan lernen?

Ausflug in die Magdeburger Stadtteile

Gleich nach der Ankunft der Besucher hatte Ken Gericke, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Vermessung, ihnen eine Führung vom Hauptbahnhof zum Domplatz angeboten. Zum Start berichtete er von den Plänen Magdeburgs, den Willy-Brandt-Platz mit mehr Grün zu gestalten. „Es geht darum, den klimatischen Veränderungen mit mehr Hitzetagen in den Sommermonaten gerecht zu werden“, erläuterte er. In Bereichen, in denen Bäume wachsen, liegen laut wissenschaftlichen Studien dann die Temperaturen drei bis vier Grad unter denen vergleichbarer vollends versiegelter Flächen.

Ein großer Aha-Effekt für die Gäste aus Fernost boten zudem Ken Gerickes Ausführung zur Bauhausgeschichte Magdeburgs und die Rolle Bruno Tauts, der Anfang der 1920er Jahre die Magdeburger Bauverwaltung leitete, hier durch seinen Generalsiedlungsplan die Grundlagen für die Gebiete des Neuen Bauens gelegt hatte. Ken Gericke: „In jener Zeit war es revolutionär für die Arbeiter Wohnungen abseits der bis dahin üblichen beengten Wohnverhältnisse zu schaffen, auf die sie sich zum Feierabend freuen konnten.“ Bruno Taut ist gerade in Japan auch ein Begriff, da er nach dem Berufsverbot in Deutschland für einige Jahre in Japan tätig war.

Was einen japanischen Professor in Magdeburg beeindruckt

Uniprofessor Keiro Hattori von der Ryukoku University untersucht unter anderem Langzeitfolgen von Stadtumbau, schrumpfende Städte, die Bedeutung von Stadtidentität sowie nachhaltige Stadtstrukturen. Und er ist Leiter der japanischen Delegation, die Magdeburg einen Besuch abgestattet hat.

Besonders beeindruckt ist er vom aus seiner Sicht durchgängigen, auf Einheitlichkeit und Geschlossenheit und auf Respekt zum Nachbarn orientierten Stadtbild in der Innenstadt sowie in den kompakten, innenstadtnahen Stadtteilen Buckau, Stadtfeld-West – insbesondere Beimssiedlung – und Stadtfeld-Ost.

Er unterstreicht den Lebenswert der europäischen, vor allem der deutschen Städte. Magdeburg sei eine bunte, farbenfrohe Stadt und biete Raum, Neues zu versuchen. Die Stadt erscheint ihm wild und frei, nicht so langweilig wie manch andere Kommune. Allerdings falle ihm in Magdeburg eine etwas stärkere Orientierung auf den Autoverkehr im Vergleich zu vielen anderen Städten auf.

Drei Aspekte aus Fernost, von denen Magdeburg lernen kann

Doch was kann Magdeburg von japanischen Städten lernen? Als Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt begleitet Tim Schneider die Delegation. Er hat zwei Jahre in Japan gelebt und das Land mehrfach bereist. Und er ist Stadtplaner.

Der Katastrophenschutz: Als vorbildlich nennt er beispielsweise die für alle Lebensbereiche vorhandenen Notfall- und Rettungspläne.

An vielen Stellen sind im besiedelten Gebiet von japanischen Städten und Gemeinden Infotafeln mit Plänen und textlichen Hinweisen zum empfohlenen Verhalten bei Notfällen und bei Naturkatastrophen aufgestellt. App-basierte Warnsysteme sind bereits seit vielen Jahren etabliert. „Das Bewusstsein bei breiten Kreisen der Bevölkerung ist sensibilisiert“, so Tim Schneider.

Die Gruppe: Ein weiteres Themenfeld ist die Ausdifferenzierung der Gesellschaft. In Japan sind trotz aller Modernisierungsschübe mit den bekannten negativen Folgen einer flächenfressenden Urbanisierung und um sich greifender Verstädterung weit in das Umland von erfolgreichen Großstädten - wie die Vereinsamung von alleinlebenden Menschen – die Bürger noch immer sehr hilfsbereit und höflich miteinander sowie voller Respekt und Wertschätzung füreinander. „Davon sollten wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir als Ichlinge aufgewachsene und sozialisierte Europäer sollten wieder stärker die Vorzüge des gruppenbezogenen Denkens und Handelns wertschätzen“, so der Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft.

Die Achtung der Nachbarn, der außerhalb einer Gruppe stehenden, der Anderen, der Fremden bringe neben Reibung und Aufwand auch viel Vorteilhaftes mit sich. Die Ausschöpfung der Potenziale von „Schwarmintelligenz“ könne in dieser zunehmend komplexen, schwer verständlichen und undurchsichtigen Welt Innovationen und Neuinterpretationen, gute Lösungen hervorbringen.

Was es mit Tüftlern und Ingenieuren auf sich hat

Die Neugier: Magdeburg hat sich einen Namen gemacht als Stadt der Tüftler und Ingenieure. Doch wenngleich Japan mit den Veränderungen hierzulande vergleichbare Entwicklungen durchläuft und ein großer Teil der Industrieproduktion nach Südostasien, Südkorea und China verlagert wurde, kommen noch immer viele neue Produkte, Erfindungen und technische Entwicklungen aus Japan.

Wie machen die das? „Die Inselnation ist hierbei trotz allen Traditionsbewusstseins gegenüber neuer Technologie sehr aufgeschlossen und nicht nur bei wirtschaftlichen Fragen weltoffen“, so die Einschätzung von Tim Schneider.