In Magdeburg gibt es für die Müllabfuhr eine neue Satzung. Unter anderem ändern sich Aussagen zu Glas und Alttextilien.

Manchmal schaffen es die alten Flaschen bis in ein Museum. Doch wenn nicht gehören sie in den Glascontainer. Die Stadt konkretisiert dazu ihre Vorgaben.

Magdeburg. - Wenn es nach der Magdeburger Stadtverwaltung und mehreren Ratsausschüssen geht, wird der Stadtrat Anfang Dezember eine neue Abfallwirtschaftssatzung beschließen. Auch im Umweltausschuss stand das Thema nun noch einmal auf der Tagesordnung. Dort war zu erfahren, dass es bei der Neufassung nicht allein um Gebührenerhöhungen – zum Beispiel beim Bioabfall um rund 30 Prozent – geht.