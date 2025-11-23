Frauen, die sich vor häuslicher Gewalt in Sicherheit bringen müssen, finden in Burg einen sicheren Zufluchtsort. Das DRK betreibt dort ein Frauenhaus. Leiterin Susanne Schuster erklärt im Gespräch mit der Volksstimme, in welche Notsituationen Frauen geraten.

Gewalt: Immer mehr Frauen in Not flüchten ins Burger Frauenhaus

Für immer mehr Frauen ist die häusliche Situation nicht mehr zu ertragen und sie flüchten ins Frauenhaus.

Burg/Genthin - Psychoterror, Schläge, Erniedrigungen - häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Und wenn sich Frauen davor retten müssen, haben sie im Burger DRK-Frauenhaus einen sicheren Ort. Nimmt die Gewalt immer mehr zu, reicht der Platz aus? Frauenhausleiterin Susanne Schuster hat Antworten.