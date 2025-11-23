Er wollte seiner schwangeren Frau helfen, doch die nächtliche Fahrt brachte ihn vor den Richter. Jetzt steht das Urteil des Richters fest.

Alkohol am Steuer: Vierfacher Vater aus Zerbst nach dramatischer Nacht vor Gericht

Der 40-jährige Zerbster wollte seiner schwangeren Frau helfen. Letztlich jedoch landete er vor Gericht.

Zerbst - „Ja, das war eine Scheißaktion“ - das waren die ersten Worte des Angeklagten, der sich wegen des Vorwurfs der Trunkenheit im Verkehr vor dem Amtsgericht Zerbst verantworten musste. Der 40-jährige Hausmeister war in einer Juni-Nacht in diesem Jahr im öffentlichen Straßenverkehr mit einem Alkoholwert von 1,15 Promille erwischt worden.