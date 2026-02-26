Unterstützung für SES-Nachwuchs Wegen MVB-Streik: Box-Star Axel Schulz kommt zu spät zur Supermarkt-Eröffnung
Ex-Boxer Axel Schulz war am Donnerstag zu einer Autogrammstunde in Magdeburg eingeladen. Durch den MVB-Streik musste er seine Fans etwas länger warten lassen.
26.02.2026, 17:30
Magdeburg. - Auch als Prominenter ist man vor dem Streik bei den MVB nicht gefeit. Das musste Ex-Profiboxer Axel Schulz am Donnerstag in Magdeburg erfahren. Weil alle Taxis und anderen Alternativen belegt waren, konnte der frühere Schwergewichtsstar nicht rechtzeitig zu einer geplanten Autogrammstunde gelangen.