Unterstützung für SES-Nachwuchs Wegen MVB-Streik: Box-Star Axel Schulz kommt zu spät zur Supermarkt-Eröffnung

Ex-Boxer Axel Schulz war am Donnerstag zu einer Autogrammstunde in Magdeburg eingeladen. Durch den MVB-Streik musste er seine Fans etwas länger warten lassen.

Von Stefan Harter 26.02.2026, 17:30
Box-Star Axel Schulz (Mitte) bei der Markt-Eröffnung in Magdeburg mit Nachwuchsboxer Michel Dobler und Trainer Dirk Dzemski.
Box-Star Axel Schulz (Mitte) bei der Markt-Eröffnung in Magdeburg mit Nachwuchsboxer Michel Dobler und Trainer Dirk Dzemski. Foto: Team SES

Magdeburg. - Auch als Prominenter ist man vor dem Streik bei den MVB nicht gefeit. Das musste Ex-Profiboxer Axel Schulz am Donnerstag in Magdeburg erfahren. Weil alle Taxis und anderen Alternativen belegt waren, konnte der frühere Schwergewichtsstar nicht rechtzeitig zu einer geplanten Autogrammstunde gelangen.