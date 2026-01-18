Die Stadt Magdeburg soll sich aus der Organisation des Weihnachtsmarktes zurückziehen. Der Marktbetrieb soll künftig ausgeschrieben werden. Das fordert die Magdeburger FDP.

Magdeburg. - Die FDP Magdeburg will beim Weihnachtsmarkt neue Wege gehen. Der Marktbetrieb soll künftig nicht mehr von der städtischen Weihnachtsmarkt-Gesellschaft organisiert, sondern ausgeschrieben werden. Das haben die Liberalen auf ihrem Kreisparteitag am Samstag (17. Januar 2026) beschlossen. Was die FDP damit erreichen will.