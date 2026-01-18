weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Weihnachtsmarkt Magdeburg: FDP für Privatisierung und Ausschreibung

Kreisparteitag fasst Beschluss Magdeburger FDP will Weihnachtsmarkt privatisieren

Die Stadt Magdeburg soll sich aus der Organisation des Weihnachtsmarktes zurückziehen. Der Marktbetrieb soll künftig ausgeschrieben werden. Das fordert die Magdeburger FDP.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 18.01.2026, 14:32
Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Die FDP Magdeburg will beim Weihnachtsmarkt neue Wege gehen. Der Marktbetrieb soll künftig nicht mehr von der städtischen Weihnachtsmarkt-Gesellschaft organisiert, sondern ausgeschrieben werden. Das haben die Liberalen auf ihrem Kreisparteitag am Samstag (17. Januar 2026) beschlossen. Was die FDP damit erreichen will.