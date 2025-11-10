Liveticker
Kaum erfüllbare Sicherheitsauflagen Magdeburgs Weihnachtsmarkt droht das Aus: Noch mehr Details sickern durch
Ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes sorgt für Alarm: Nur wenige Tage vor der Eröffnung steht Magdeburgs Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Der Stadtrat berät in diesen Minuten hinter geschlossenen Türen.
Aktualisiert: 10.11.2025, 16:35
Magdeburg. - Magdeburgs größter Publikumsmagnet wankt: Der Weihnachtsmarkt, der in zehn Tagen eröffnen soll, könnte kurzfristig abgesagt werden. Grund ist ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, das am Freitag, 7. November, bei der Stadt einging. Nach Volksstimme-Informationen enthält es drastische Sicherheitsauflagen, die kaum zu erfüllen sind.