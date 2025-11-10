Ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes sorgt für Alarm: Nur wenige Tage vor der Eröffnung steht Magdeburgs Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Der Stadtrat berät in diesen Minuten hinter geschlossenen Türen.

Magdeburgs Weihnachtsmarkt droht das Aus: Noch mehr Details sickern durch

Während draußen der Magdeburger Weihnachtsmarkt schon fast aufgebaut ist, tagt drinnen der Stadtrat.

Magdeburg. - Magdeburgs größter Publikumsmagnet wankt: Der Weihnachtsmarkt, der in zehn Tagen eröffnen soll, könnte kurzfristig abgesagt werden. Grund ist ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, das am Freitag, 7. November, bei der Stadt einging. Nach Volksstimme-Informationen enthält es drastische Sicherheitsauflagen, die kaum zu erfüllen sind.