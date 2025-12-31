Für viele Tiere bedeutet die Silversternacht Stress. Diana Zickner erklärt, wie ihre Alpakas auf Feuerwerk reagieren – und, warum Routinen entscheidend sind.

Diana Zickner erklärte den Kindern beim Tag der offenen Tür, wie man mit Alpakas umgeht.

Eickendorf. - Morgen Abend ist es wieder so weit: Feuerwerke und Böller markieren den Jahreswechsel. Für viele Menschen ist Silvester ein farbenfroher und lauter Abschluss des Jahres – für Tiere hingegen beginnt mit der Knallerei jedoch oft eine Nacht voller Stress. Wenn Raketen den Himmel erleuchten und Böller durch die Straßen hallen, reagieren Tiere häufig mit Angst und Panik. Doch bei den Bördelandalpakas ist das anders.