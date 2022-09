Magdeburg - Nächtlicher Hingucker im Nordabschnitt des Breiten Wegs ist üblicherweise der Katharinenturm: Seine LED-Bänder, die vertikal über die gesamte Fassade laufen, sorgen für ein farbenfrohes Lichtspiel. Doch seit einigen Tagen ist mit diesen nächtlichen Lichteffekten vorzeitig Schluss. Ab 22 Uhr bleibt das Hochhaus, das in den 2010er Jahren aus dem früheren Haus des Lehrers mit eben jenem bunt-leuchtendem Akzent entwickelt worden war, dunkel.

Wie es die Wobau mit der Beleuchtung hält

Eigentümer des Katharinenturms ist die Wobau – und die verfügt über eine Reihe anderer illuminierter Objekte. Neben dem Katharinenturm zählt dazu an erster Stelle der Block des Domviertels gegenüber dem Friedensplatz. Ein Sprecher des kommunalen Unternehmens erläutert: „Grundsätzlich sind die Außenwerbungen bei der Wobau über sogenannte Astro-Uhren gesteuert, die sich automatisch den Lichtverhältnissen anpassen.“

Diese lichtgesteuerten Zeitmesser allerdings mussten vor wenigen Tagen neu programmiert werden. Seit 1. September werden von der Wobau nämlich die Vorgaben aus der Energieeinsparverordnung des Bundes umgesetzt. Das bedeutet beispielsweise auch, dass zwischen 22 und 16 Uhr des Folgetages stadtweit kein Wobau-Logo mehr leuchtet. Und eben auch an der Außenfassade des Katharinenturms und der des Domviertels wird das Licht ausgeknipst.

Katharinenturm im Breiten Weg in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Und mehr noch: Darüber hinaus hat die Wobau alle ihre Gewerbemieter schriftlich auf die gesetzlichen Regelungen aufmerksam gemacht. Denn auch sie sind mit ihrer Leuchtreklame an die Vorgaben aus Berlin gebunden.

Die Magdeburger Stadtverwaltung sieht sich zwar auf einem guten Weg, Energie einzusparen. Doch ein Papier für den Stadtrat zeigt, dass noch Luft nach oben ist.

Auf der Habenseite werden in einem von Hagen Reum, Geschäftsführer des Kommunalen Gebäudemanagements, unterzeichneten Papier unter anderem die Gebäudesanierungen vergangener Jahre und eine Versorgung der meisten kommunalen Gebäude mit Wärme aus dem Müllheizkraftwerk im Norden der Stadt und dem Biomasseheizkraftwerk in Cracau genannt. Und es wird auf 65 Prozent an erneuerbaren Energien im Strommix der SWM verwiesen – bundesweit liegt dieser bei 44,3 Prozent.

Verwaltung nennt weitere Ideen zum Stromsparen

Zudem hat die Stadt zuletzt die Wassertemperatur in Schwimmhallen um ein Grad und die Raumtemperatur in der Verwaltung während der Heizperiode auf 19 Grad gesenkt. Zudem hat die Stadtverwaltung einen Arbeitskreis zum Thema gebildet. Und dieser hat erste Ergebnisse für weitere Energieeinsparungen vorgelegt. Mit diesem sei es möglich, weitere zwölf Prozent der Heizenergie einzusparen.

So werden weitere Einsparungen durch weitere Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden möglich. Und auch die Aufgabe des Bauhof-Standorts Winterhafen bis Ende des Jahres soll etwas bringen.Alte Heizungsanlagen in kommunalen Gebäuden könnten optimiert werden. Und für zwei Bereiche ist eine weitere Absenkung der Raumtemperatur Thema. Nur noch zehn Grad sollen dann im Technikmuseum und in der Katastrophenschutzhalle des Amts für Katastrophenschutz herrschen.

Den Ausführungen der Magdeburger Stadtverwaltung lag eine Anfrage der Grünen-Stadträtin Kathrin Natho zugrunde.

Auf weitere Einsparbereiche verweist Stadtsprecher Michael Reif: Mit der nach und nach erfolgenden Erneuerung der Straßenbeleuchtung komme energiesparende LED-Technik zum Einsatz. Eine je nach Bedarf gesteuerte Dimmung und die Beleuchtung über Bewegungsmelder lieferten weiteres Einsparpotenzial. Und auch wie für den Fall der Fälle die Arbeit in der Verwaltung über Notstromaggregate abgesichert werden kann, ist hier bereits Thema.

Lichterwelt und Weihnachtsmarkt

Ohne Einschränkungen sollen übrigens Weihnachtsmarkt und Lichterwelt in der Innenstadt stattfinden. Beide Veranstaltungen fallen nicht unter die Energiesparverordnung. Ohnehin sind sie nicht die ganz großen Stromfresser wie vermutet. Die Lichterwelt mit ihren LED-Lampen verbraucht in ihren zehn Wochen Leuchtzeit mit rund 25.000 Kilowattstunden in etwa soviel wie sieben Drei-Personen-Haushalte im Jahr. Der Weihnachtsmarkt liegt über die fünf Wochen bei 166.000 Kilowattstunden, was dem Jahresverbrauch von 76 Haushalten gleichkommt.