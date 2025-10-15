Idee der gemeinsamen Vermarktung durchgefallen Magdeburger Weihnachts- und Winterwelt bleibt eine Vision
Trotz zahlreicher Märkte und der beliebten Lichterwelt bleibt Magdeburgs Weihnachtszeit zersplittert. Ein Vorstoß zur gemeinsamen Vermarktung wurde im Stadtrat abgeschmettert.
Aktualisiert: 15.10.2025, 10:13
Magdeburg. - Zur Adventszeit präsentiert sich Magdeburg mit seiner Vielfalt an Weihnachts- und Wintermärkten als attraktives Ausflugsziel. Hier steckt noch mehr Potenzial drin, ist Grünen-Stadtrat Olaf Meister überzeugt. Doch seine Idee einer gemeinschaftlichen Vermarktung aller Angebote als „Magdeburger Weihnachts- und Winterwelt“ ist durchgefallen.