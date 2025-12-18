Seit Jahren stellt die Barbyerin Christina Roeder einen „Wunschbriefkasten“ vor ihrem Haus auf, in dem Kinder Wunschzettel für den Weihnachtsmann einwerfen können. Alle Briefe werden beantwortet, es gibt auch kleine Geschenke.

Barby, wo die Briefe an den Weihnachtsmann beantwortet werden

Ein kleines Geschenk und ein Antwortschreiben bekommt jedes Kind. Jedenfalls, wenn der Absender auf dem Wunschzettel steht.

Barby/Hurghada. - Der Weihnachtsmann kann ja vieles: Aber ein Hellseher ist er nicht. Unter den Wunschzetteln befindet sich einer, der von „Nala“ und „Paul“ unterschrieben wurde. Keine Adresse weiter, nix.