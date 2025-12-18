weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Gehilfin des Weihnachtsmann Barby, wo die Briefe an den Weihnachtsmann beantwortet werden

Seit Jahren stellt die Barbyerin Christina Roeder einen „Wunschbriefkasten“ vor ihrem Haus auf, in dem Kinder Wunschzettel für den Weihnachtsmann einwerfen können. Alle Briefe werden beantwortet, es gibt auch kleine Geschenke.

Von Thomas Linßner 18.12.2025, 12:03
Ein kleines Geschenk und ein Antwortschreiben bekommt jedes Kind. Jedenfalls, wenn der Absender auf dem Wunschzettel steht.
Ein kleines Geschenk und ein Antwortschreiben bekommt jedes Kind. Jedenfalls, wenn der Absender auf dem Wunschzettel steht. Foto/Repro: Linßner

Barby/Hurghada. - Der Weihnachtsmann kann ja vieles: Aber ein Hellseher ist er nicht. Unter den Wunschzetteln befindet sich einer, der von „Nala“ und „Paul“ unterschrieben wurde. Keine Adresse weiter, nix.