Magdeburg - Es ist das gleiche Schicksal wie im vergangenen Jahr: Die Weiße Flotte fährt bereits seit einer Woche eine andere Route und startet nicht wie gewohnt am Petriförder, sondern am Vorhafen beim Schiffshebewerk. Der Grund dafür ist Niedrigwasser. Seit dem 8. Juli werden die Fahrgastschiffe „Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ in den Mittellandkanal verlegt.

Keine Laufkunden für Touristenschiffe

Das Problem sei nicht vordergründig die geänderte Route. Angeboten wird die „Kleine Acht“ über die Trogbrücke zur Schleuse Niegripp und von dort in die Elbe und zurück über die Schleuse Rothensee wieder auf den Kanal. „Am Vorhafen gibt es einfach gar keine Laufkundschaft“, sagt Silke Buschmann. Nach knapp einer Woche zieht die Chefin der Weißen Flotte ein Zwischenfazit.

Die Grafik zeigt den Wasserstand der Elbe an der Magdeburger Strombrücke innerhalb einer Woche. prePress Media Mitteldeutschland GmbH

„Einige Fahrgäste kennen das Problem schon aus den Jahr zuvor und reagieren dementsprechend etwas entspannter“, erklärt sie. „Diejenigen, die eine Reservierung haben, rufen wir an und informieren sie über die Änderungen. Dabei springen kaum Gäste ab.“ Zwar sei das Schiffshebewerk auch eine Attraktion, der Startpunkt habe jedoch den Nachteil, dass es keine öffentlichen Verkehrsmittel dorthin gibt. Gäste müssen mit dem Auto anreisen. „Auch Touristen, die mit einer Busreise unterwegs sind, kommen gut dorthin“, erklärt Silke Buschmann.

Werte schwanken

2022 waren es insgesamt zwei Wochen, in denen die Weiße Flotte wegen des Wasserstands andere Routen fahren musste. „Wann die Schiffe wieder ab Petriförder fahren, wissen wir noch nicht. Jeden Morgen schaue ich zuerst nach, wie die Prognosen aussehen“, erzählt die Flottenchefin. Sinkt der Wert auf um die 7o Zentimeter am Pegel Strombrücke, wird es für die Schiffe der Weißen Flotte kritisch. Vergangenen Montag lag der Wert bei 69 Zentimentern. Im Laufe der Woche sank er weiter. Am Samstag wurde ein Wert von 57 Zentimetern angezeigt. Gestern stieg er leicht an auf 61 Zentimeter.