Mahnmale für Unfallopfer Weiße Geisterräder kehren wieder auf Magdeburgs Straßen zurück
Weiß lackierte Geisterräder erinnern an mehreren Stellen in Magdeburg an Radfahrer, die dort bei Verkehrsunfällen gestorben sind. Einige der Räder waren aber verschwunden.
16.09.2025, 06:30
Magdeburg. - Elf weiße Fahrräder erinnern in Magdeburg an Radfahrer, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Acht der sogenannten Geisterräder sind bereits seit einiger Zeit verschwunden gewesen. Jetzt kehren sie nach und nach wieder an ihre Standorte zurück.