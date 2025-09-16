Weiß lackierte Geisterräder erinnern an mehreren Stellen in Magdeburg an Radfahrer, die dort bei Verkehrsunfällen gestorben sind. Einige der Räder waren aber verschwunden.

Die Geisterräder in Magdeburg werden derzeit aufgearbeitet. Ein fertiges Rad wurde jetzt aufgestellt. Sie erinnern an Radfahrer, die bei Verkehrsunfällen gestorben sind.

Magdeburg. - Elf weiße Fahrräder erinnern in Magdeburg an Radfahrer, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Acht der sogenannten Geisterräder sind bereits seit einiger Zeit verschwunden gewesen. Jetzt kehren sie nach und nach wieder an ihre Standorte zurück.