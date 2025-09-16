Hochwasserschutz im Harz Neuer Netto-Markt in Blankenburg: Innovation unter der Erde

Eingebunden in den Neubau des neuen Netto Supermarktes in Blankenburg ist auch der Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) Vorharz. Der hat sich für das Projekt etwas Besonderes einfallen lassen. Und das liegt unter der Erde.