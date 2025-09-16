Hochwasserschutz im Harz Neuer Netto-Markt in Blankenburg: Innovation unter der Erde
Eingebunden in den Neubau des neuen Netto Supermarktes in Blankenburg ist auch der Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) Vorharz. Der hat sich für das Projekt etwas Besonderes einfallen lassen. Und das liegt unter der Erde.
16.09.2025, 12:00
Blankenburg. - Parallel zum Neubau des Netto Supermarktes im Blankenburger Regenstein ist auch unter dem Gebäude etwas Innovatives eingebaut worden: zum Schutz des größten Wohngebiets der Stadt vor Hochwasser.