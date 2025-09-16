Problem in Harzer Touristenort Wildschwein-Alarm in Schierke: Stadtjäger greift durch – Jagd im Kurpark geplant

Tausende Euro Schaden, zerstörte Rasenflächen und gescheiterte Abwehrversuche: Wildschweine machen Schierke schwer zu schaffen. Doch im Herbst soll sich das Blatt wenden – Wernigerodes Stadtjäger greift im Brockendorf durch.