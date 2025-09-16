Problem in Harzer Touristenort Wildschwein-Alarm in Schierke: Stadtjäger greift durch – Jagd im Kurpark geplant
Tausende Euro Schaden, zerstörte Rasenflächen und gescheiterte Abwehrversuche: Wildschweine machen Schierke schwer zu schaffen. Doch im Herbst soll sich das Blatt wenden – Wernigerodes Stadtjäger greift im Brockendorf durch.
Aktualisiert: 16.09.2025, 12:00
Schierke. - Die Wildschwein-Schäden im Kurpark und auf Privatgrundstücken in Schierke gehen mittlerweile in die zehntausende Euro, berichtet Ortsbürgermeister Daniel Schuck (CDU). Nun greift der Wernigeröder Stadtjäger gegen die Schwarzkittel hart durch.