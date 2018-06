Die Puschkin-Sekundarschule in Oschersleben beteiligt sich am Rekordversuch in Magdeburg. Foto: Sebastian Pötzsch

Magdeburg auf Rekordjagd: Am 23. Juni 2018 soll mit der längsten Linie aneinandergereihter Vogelhäuser ein Rekord aufgestellt werden.

Magdeburg l Der Weltrekord der längsten Vogelhauskette liegt aktuell bei 1124 Metern und wurde in Moskau aufgestellt. Magdeburg möchte diese Marke nun toppen und mit über 4000 aneinandergereihten Vogelhäusern selbst ins „Guinness-Buch der Rekorde“. Alle Magdeburger sind eingeladen, am 23. Juni 2018 an dem Weltrekordversuch teilzunehmen.

Der Guinness-Rekord-Versuch findet zwischen 11 und 12.30 Uhr auf einer Bühne am Domplatz statt. Musikalisch umrahmt wird er durch den Auftritt der „Jungen 3 Tenöre“. Ein buntes Familienfest in den Innenhöfen der Grünen Zitadelle lädt bis 17 Uhr Groß und Klein dazu ein, an dem Rekordtag teilzunehmen. Dazu gehören Kinderaktionen wie eine Bastelstation, eine Hüpfburg, „Hau den Lukas“ und ein musikalisches Bühnenprogramm. Zudem werden die besten drei Vogelhäuser prämiert. Die Besitzer dürfen sich über eine Prämie von 100 Euro (1. Platz), 75 Euro (2. Platz) und 50 Euro (3. Platz) freuen.

Vom Hundertwasserhaus über den Domplatz

Bereits am 19. Juni wird die Linie von der Grünen Zitadelle bis zur Bühne auf dem Domplatz gezogen, um die Strecke für die Vogelhäuser aufzuzeichnen und auszumessen. Am 20. Juni erfolgt das Aufstellen der Vogelhäuser an der Grünen Zitadelle. Am 22. Juni reist die Jury aus London an und am 23. Juni, dem Rekordtag, wird dann die Linie bis zur Bühne geschlossen.

Viele Magdeburger sind dem Aufruf gefolgt, eigene Vogelhäuser abzugeben oder die bereits vorgefertigten Vogelhäuser zusammenzubauen und zu bemalen. Darunter 22 Schulen, fünf Kindertagesstätten und zwei Behinderteneinrichtungen. 2000 Vogelhäuser sind für den Versuch bereits eingelagert. Weitere 2000 Stück werden in den kommenden Tagen abgeholt. Unterstützt wird das Vorhaben auch durch öffentliche Mal- und Bastelaktionen sowie durch zahlreiche Partner und Sponsoren.

Matias Tosi, Initiator des Weltrekordversuchs und zugleich künstlerischer Leiter der Grünen Zitadelle, ist sprichwörtlich „aus dem Häuschen“ und freut sich über die rege Teilnahme: „Kreativität, Fleiß, Geschick und Engagement waren gefragt. Mit der von Herzen kommenden Aktion ist es uns bis jetzt gut gelungen, die Menschen aus Magdeburg und der Region dazu zu motivieren und gleichzeitig zu beflügeln.“