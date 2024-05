Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Fans des FCM begrüßten die 1974er-Mannschaft frenetisch, als die Europapokal-Helden am Mittwoch mit einem altgedienten Robur-Bus am AMO-Kulturhaus vorfuhren. Die Anhänger des 1. FC Magdeburg sangen laut, ein Feuerwerk wurde gezündet. „Dieser Empfang war einmalig und unfassbar“, schwärmte der damalige Mittelfeldspieler Axel Tyll: „Das macht uns wahnsinnig stolz und war genauso, wie wir Magdeburg kennen.“ Bis in die Nacht feierten die Blau-Weißen das 50-jährige Jubiläum des Europapokal-Triumphs am 8. Mai 1974 gegen den AC Mailand (2:0) – ausgerechnet dort, wo der Club 1965 ins Leben gerufen wurde.