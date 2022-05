Weltweit Interesse am DJ-Friedensprojekt aus Magdeburg

Blick auf die von Marcel Strömer aus Magdeburg initiierte Seite der "DJs for Worldpeace". Es geht darum, mit Musik gegen den Ukrainekrieg zu protestieren.

Magdeburg - Dieser Tage knackt der Magdeburger DJ Marcel Strömer die 400er-Marke: Rund 300 DJs werden sich dann mit 400 Beiträgen mit einer Länge von anderthalb bis zwei Stunden am Projekt „DJ:Set You free - DJs for Worldpeace“ beteiligen. Vor über einem Jahr hatte Marcel Strömer ausgehend von seiner Internetplattform „Radio Kosmos“ diesen Appell der elektronischen Musik für den Frieden initiiert - mit Beginn des Ukrainekriegs im Februar hat dieser eine zuvor ungeahnte Aktualität und Brisanz erhalten. DJs der unterschiedlichen Genres der elektronischen Musik steuern hier ihre Sets - die selbst angemischte Musik - bei, um ein Zeichen für einen sofortigen Stopp des Kriegs zu setzen.