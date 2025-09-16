Die Arbeitszeit sinkt in Magdeburg und Umgebung wie in ganz Sachsen-Anhalt: Weniger Stunden pro Erwerbstätigem bestimmen das Bild.

Weniger Malochen an der Elbe: Die Magdeburger arbeiten immer weniger

In Magdeburg und Umgebung wird immer weniger gearbeitet.

Magdeburg. - Wer heute in Sachsen-Anhalt arbeitet, verbringt deutlich weniger Zeit im Job als noch vor rund 20 Jahren. Die Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt zeigen: Die Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen ist kräftig geschrumpft. Liegen die Mensche in Sachsen-Anhalt immer mehr auf der faulen Haut? Was sind Ursache und Folgen?