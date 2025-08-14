Während Anwohner von täglich neuen Knöllchen und Parkplatznot berichten, geben die SWM jetzt Entwarnung: Die Arbeiten an den Leitungen sind wieder im Plan – so geht es jetzt mit dieser Baustelle in Stadtfeld weiter.

Weniger Parkplätze, mehr Knöllchen: SWM-Baustelle in Magdeburg nimmt endlich Fahrt auf

Eine SWM-Baustelle in Magdeburg kostet Anwohner Nerven: Seit Wochen herrscht Stillstand, Absperrungen werden mehr, Parkplätze weniger.

Magdeburg. - Weniger Parkplätze, mehr Knöllchen und auf der Baustelle: Stillstand. So lautet noch immer die Beschwerde einiger Anwohner in Stadtfeld. Dabei sollten die Arbeiten an den Leitungen der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) bereits am 4. August weitergehen. Die SWM geben jetzt ein Update, wann Bewohner mit einem Fortschritt rechnen können.