In Magdeburg-Nord gibt es bislang keine elektronischen Anzeigen für die Abfahrtszeiten der Straßenbahn. Dies soll sich aber zumindest an einigen Haltestellen ändern.

Wenn die Straßenbahn Verspätung hat: Magdeburger warten auf Infotafeln

Solche elektronischen Anzeigetafeln für die Abfahrtszeiten der Straßenbahnen soll es auch in Magdeburg-Nord geben.

Magdeburg. - Elektronische Abfahrtsanzeige? Fehlanzeige! Zumindest was den Magdeburger Norden betrifft, stimmt diese Aussage. Denn zwischen Klosterwuhne und Endhaltestelle an der Barleber Straße gibt es bislang keine elektronischen Hinweistafeln, die aktuell die Abfahrtszeit der Straßenbahnen der Linie 9 anzeigen.