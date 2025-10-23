weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  MVB nennen Termin für Installation: Wenn die Straßenbahn Verspätung hat: Magdeburger warten auf Infotafeln

In Magdeburg-Nord gibt es bislang keine elektronischen Anzeigen für die Abfahrtszeiten der Straßenbahn. Dies soll sich aber zumindest an einigen Haltestellen ändern.

Von Stefan Harter 23.10.2025, 06:40
Solche elektronischen Anzeigetafeln für die Abfahrtszeiten der Straßenbahnen soll es auch in Magdeburg-Nord geben.
Solche elektronischen Anzeigetafeln für die Abfahrtszeiten der Straßenbahnen soll es auch in Magdeburg-Nord geben. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Elektronische Abfahrtsanzeige? Fehlanzeige! Zumindest was den Magdeburger Norden betrifft, stimmt diese Aussage. Denn zwischen Klosterwuhne und Endhaltestelle an der Barleber Straße gibt es bislang keine elektronischen Hinweistafeln, die aktuell die Abfahrtszeit der Straßenbahnen der Linie 9 anzeigen.