Wer hat bald den Biomüll der Magdeburger vor der Nase?

Biomüll ist Rohstoff zur Produktion von Biogas. Doch eine Anlage, die am Rande von Ottersleben geplant war, ist gescheitert. Magdeburg hat eine Alternative gefunden.

In Biogasanlagen kann auch Biomüll zu Gas und Düngemittel verarbeitet werden. Für Magdeburg wurde ein Standort gesucht.

Magdeburg - Als die Rede davon war, dass an den Hängelsbergen in Magdeburg eine Vergäranlage zur Erzeugung von Biogas gebaut werden soll, war der Protest aus Ottersleben nicht zu überhören. Eine mögliche Verkehrsbelastung, vor allem aber eine Geruchsbelästigung trieb die Sorgen der Menschen an. Die Magdeburger Stadtverwaltung hat sich dem Protest gebeugt – und hat jetzt entschieden, wie der Biomüll stattdessen verarbeitet werden soll.