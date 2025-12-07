Liveticker
Richtlinien für Veranstaltungen Wer macht was? Magdeburg fordert Klartext zum Thema Sicherheit – auch für kleine Märkte
Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist klar: Der Sicherheitsleitfaden von 2019 ist überholt. Magdeburg schließt sich nun mit anderen Kommunen zusammen, um auf klare Zuständigkeiten zu drängen – auch für die vielen kleinen Märkte in der Stadt.
07.12.2025, 13:00
Magdeburg. - Nach dem erhöhten Sicherheitsaufwand für Weihnachtsmärkte und öffentliche Veranstaltungen wächst der Druck, Zuständigkeiten endlich eindeutig zu klären. Zwar existiert seit 2019 ein Leitfaden des Landes, doch dieser bildet das heutige, deutlich höhere Gefährdungsniveau nicht mehr ausreichend ab. Das machte Oberbürgermeisterin Simone Borris bei einer Pressekonferenz deutlich.