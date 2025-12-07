Richtlinien für Veranstaltungen Wer macht was? Magdeburg fordert Klartext zum Thema Sicherheit – auch für kleine Märkte

Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist klar: Der Sicherheitsleitfaden von 2019 ist überholt. Magdeburg schließt sich nun mit anderen Kommunen zusammen, um auf klare Zuständigkeiten zu drängen – auch für die vielen kleinen Märkte in der Stadt.