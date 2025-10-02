Wer hat mal ein öffentliches Dankeschön verdient, weil er sich selbstlos für andere einsetzt? Wer hat Menschen in Not einfach so geholfen? Die Volksstimme sucht solche Menschen und bittet um Mithilfe.

Die Magdeburger des Jahres werden unter anderen mit Pokalen geehrt - hier die für 2024.

Magdeburg. - Es ist wieder an der Zeit: Die Magdeburger Volksstimme sucht erneut die Magdeburger des Jahres. Bei der Kandidatenfindung der traditionsreichsten Wahl dieser Art in Sachsen-Anhalt setzen wir wie in den Vorjahren auf die bewährte Unterstützung von Ihnen, liebe Leser.

Wir fragen Sie deshalb: Sind Ihnen im Laufe dieses Jahres Menschen aufgefallen, die ohne eigenen Vorteil anderen Personen ehrenamtlich helfen, Projekte für Mitmenschen und/oder die Stadt Magdeburg voranbringen oder anderen selbstlos in oder aus Notsituationen zur Seite standen oder noch stehen? Dann schreiben Sie uns, gern mit einer kurzen Begründung und möglichst bis zum 23. Oktober 2025.

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie uns bei der Kandidatenfindung mit Vorschlägen unterstützen. Alle Vorschläge von Ihnen und aus dem Kreis der Redaktion werden anschließend gesichtet. Daraus entsteht die Kandidatenliste. Alle Nominierten werden dann ausführlich in der Volksstimme vorgestellt und sind Teilnehmer der Wahl. Wie immer entscheiden allein Sie, liebe Leser der Volksstimme, über den Ausgang. Vorschläge, die es nicht auf die Kandidatenliste schaffen, merken wir uns für eine Berichterstattung außerhalb der Aktion Magdeburger des Jahres vor.

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendern Tickets für die Festveranstaltung der Volksstimme. Auf einer Gala werden alle Kandidaten als Magdeburger des Jahres 2025 geehrt. Obendrein gibt es ein buntes Programm aus Information und Unterhaltung.

Nun gilt's: Wer könnte aus Ihrer Sicht eine Magdeburgerin oder Magdeburger des Jahres 2025 sein? Schreiben Sie uns unter lokalredaktion@volksstimme.de oder per Post unter Lokalredaktion Volksstimme, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg. Sie können auch anrufen: 0391/5999232.

Die Redaktion sagt schon jetzt Dankeschön.