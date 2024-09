Mit dem Aktiv-Preis werden seit 2015 Menschen, Projekte und Initiativen in Magdeburg-Ottersleben geehrt, die sich in besonderer Weise für ein gutes Miteinander einsetzen. Die Auszeichnung soll zugleich Werbung für weiteres Engagement machen.

Magdeburg - Zum nunmehr zehnten Mal wird in Ottersleben der Stadtteil-Preis „Goldener Otter“ verliehen. Bis Ende September sind Bürger nun dazu aufgerufen, Vorschläge für Kandidaten zu machen, die eine solche Auszeichnung verdienen.

Mit dem „Goldenen Otter“ werden seit 2015 Menschen, Projekte und Initiativen gewürdigt, die in ihrer Freizeit in besonderer Weise für Ottersleben aktiv sind. Das kann der Einsatz für Kultur und Sport, genauso wie die nachbarschaftliche Hilfe oder die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein.

„Wir suchen Menschen und Projekte, die mit ihrem Aktivsein spürbar dazu beitragen, dass Ottersleben lebens- und liebenswert bleibt – als Dorf in der Stadt. Das sind Menschen, die den Blick für andere nicht verloren haben, die über den eigenen Tellerrand schauen, in ihrer Freizeit anderen helfen, Freude verbreiten, den Zusammenhalt stärken und damit Ottersleben nach vorn bringen“, so Preis-Initiator Holger Paech in einer Mitteilung.

Blick auf die Preisträger und Laudatoren aus dem Jahr 2023. Archivfoto: Konstantin Kraft

Mit dem Aktiv-Preis soll das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar gemacht werden. Auch das Sponsoring und andere Unterstützungen durch Geschäftsleute soll in den Fokus gerückt werden.

Oft sind es die kleinen Dinge, die Freude bereiten und für einschönes Miteinander im Stadtteil sorgen. Eben dies soll hervorgehoben werden – auch um andere anzustiften.

„Wir wollen damit weitere Menschen motivieren, sich in der Freizeit zu engagieren. Wer gibt, bekommt doch auch so viel Gutes zurück. Freiwilliges Engagement ist eine Bereicherung“, so Paech.

Hier können Vorschläge eingereicht werden

Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen nicht in Ottersleben wohnen, es ist nur wichtig, dass ihr Engagement nachhaltig im Stadtteil spürbar ist.

Getragen wird der „Goldene Otter“ von Heimat- und Bürgerverein in Ottersleben, dem Förderverein der Grundschule sowie der Gemeinschaftsschule, der evangelischen und katholischen Gemeinde im Ort, dem Förderverein der Feuerwehr und dem Sportverein in Ottersleben.

Allesamt entsenden Vertreter in eine Jury, die dann aus den vorgeschlagenen Kandidaten die bis zu fünf Preisträger auswählen. Die Preisverleihung wird dann im Rahmen des Ottersleber Herbstballs am 16. November im Hotel Ratswaage stattfinden. Ausrichter ist der Heimatverein Ottersleben.

Wer einen Kandidatenvorschlag einreichen möchte, kann dies postalisch an Initiative „Goldener Otter“, Auf den Höhen 70 in 39116 Ottersleben oder per Mail an goldener.otter@gmx.de tun. Gut wäre eine kurze Begründung samt Kontakt.

Es können auch Vorschlagsblätter genutzt werden, die im Vereinsheim des Heimatvereins Ottersleben auf dem Eichplatz ausliegen. Beim Volks- und Heimatfest an diesem Wochenende (6. bis 8. September) können ebenfalls Vorschläge an den Ständen des Heimat- oder des Bürgervereins abgegeben werden.