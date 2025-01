Magdeburg - Ab Herbst wird Anna Skryleva nicht mehr als Generalmusikdirektorin den Taktstock im Opernhaus des Theaters Magdeburg schwingen. Nach sechs Jahren möchte sie sich neuen künstlerischen Herausforderungen stellen. Doch wer kommt ihr nach? Der Auswahlprozess ist in vollem Gange, berichtete Generalintendant Julien Chavaz auf Nachfrage der Magdeburger Volksstimme. Mehr als 100 Interessierte hatten sich in den vergangenen Monaten auf die Stelle beworben. Nun geht es in die Endauswahl aus sechs Kandidaten. Einige der beiden Frauen und vier Männer haben noch Auftritte vor dem Magdeburger Publikum, andere gastierten bereits im Opernhaus. Es gibt noch sieben Termine am Dirigentenpult.

