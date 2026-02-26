Seit Anfang Februar 2026 laufen die Arbeiten zum Abriss der Kaserne am Zipkeleber Weg an. Das Hin und Her um ein angekündigtes Halteverbot trifft bei Anwohnern auf Unverständnis.

Katrin Leue und Gert Schuster sind Anwohner im Zipkeleber Weg in Magdeburg. Die zwischenzeitliche Ankündigung eines beidseitigen Park- und Halteverbots in ihrer Straße sorgt für Ärger.

Magdeburg - Die lange leerstehende Kaserne am Zipkeleber Weg in Magdeburg soll innerhalb eines Jahres abgerissen werden. Insgesamt 25 Gebäude werden dem Erdboden gleich gemacht. In diesem Rahmen soll auch ein Halteverbot entlang des Zipkeleber Wegs erlassen werden, dessen Ausmaß bei Anwohnern noch immer nicht klar ist.