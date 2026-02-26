weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Bauarbeiten in Magdeburg Widersprüchliche Aussagen um angeordnetes Halteverbot: Was passiert im Zipkeleber Weg?

Seit Anfang Februar 2026 laufen die Arbeiten zum Abriss der Kaserne am Zipkeleber Weg an. Das Hin und Her um ein angekündigtes Halteverbot trifft bei Anwohnern auf Unverständnis.

Von Lukas Eßer 26.02.2026, 18:30
Katrin Leue und Gert Schuster sind Anwohner im Zipkeleber Weg in Magdeburg. Die zwischenzeitliche Ankündigung eines beidseitigen Park- und Halteverbots in ihrer Straße sorgt für Ärger.
Katrin Leue und Gert Schuster sind Anwohner im Zipkeleber Weg in Magdeburg. Die zwischenzeitliche Ankündigung eines beidseitigen Park- und Halteverbots in ihrer Straße sorgt für Ärger. Foto: Lukas Eßer

Magdeburg - Die lange leerstehende Kaserne am Zipkeleber Weg in Magdeburg soll innerhalb eines Jahres abgerissen werden. Insgesamt 25 Gebäude werden dem Erdboden gleich gemacht. In diesem Rahmen soll auch ein Halteverbot entlang des Zipkeleber Wegs erlassen werden, dessen Ausmaß bei Anwohnern noch immer nicht klar ist.