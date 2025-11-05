Ob handgemachte Töpferware, Fotografien oder Fundstücke mit Geschichte – der Trödelmarkt in Magdeburg lädt wieder zum Stöbern ein.

Wie bei Bares für Rares: Beim Trödelmarkt in Magdeburg besondere Fundstücke entdecken

Bereits im Sommer hatte der Trödelmarkt auf dem Werder in Magdeburg zum Stöbern eingeladen.

Magdeburg. - Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, könnte auf dem Werder fündig werden. Nach guter Resonanz bei den vergangenen Malen geht die Veranstaltung im November in eine neue Runde – mit handgemachten Einzelstücken, Fotografien und allerlei Gebrauchtem.