Stöbern, feilschen, ins Gespräch kommen Wie bei Bares für Rares: Beim Trödelmarkt in Magdeburg besondere Fundstücke entdecken
Ob handgemachte Töpferware, Fotografien oder Fundstücke mit Geschichte – der Trödelmarkt in Magdeburg lädt wieder zum Stöbern ein.
05.11.2025, 18:30
Magdeburg. - Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, könnte auf dem Werder fündig werden. Nach guter Resonanz bei den vergangenen Malen geht die Veranstaltung im November in eine neue Runde – mit handgemachten Einzelstücken, Fotografien und allerlei Gebrauchtem.