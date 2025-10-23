Die Magdeburger Münzbörse ist nicht nur etwas für Fachleute. Auch Laien sind hier richtig - und können ihre Münzen schätzen lassen.

Wie bei Bares für Rares: Münzen schätzen lassen

Magdeburg. - Am Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt der Magdeburger Münzverein von 9 bis 14 Uhr alle Sammler und Interessierte zu seiner Herbstmünzbörse in das Amo-Kulturhaus nach Magdeburg in die Erich-Weinert-Straße 27 ein. Was es zu sehen gibt, erklärt Vorsitzender Alfred Knoke.