Die Magdeburger Münzbörse ist nicht nur etwas für Fachleute. Auch Laien sind hier richtig - und können ihre Münzen schätzen lassen.

Von Rainer Schweingel 23.10.2025, 07:00
Alfred Knoke, Vorsitzender des Magdeburger Münzvereins, bei einer früheren Münzbörse. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Am Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt der Magdeburger Münzverein von 9 bis 14 Uhr alle Sammler und Interessierte zu seiner Herbstmünzbörse in das Amo-Kulturhaus nach Magdeburg in die Erich-Weinert-Straße 27 ein. Was es zu sehen gibt, erklärt Vorsitzender Alfred Knoke.