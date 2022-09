Wie das Magdeburger Puppentheater „Zurück auf Los“ geht

Zurück auf Los“ lautet das Motto der Spielzeit 2022/23 am Puppentheater Magdeburg. Für Michael Kempchen ist es nach 33 Jahren als Intendant die letzte Spielzeit. Neue Chefdramaturgin ist Petra Szemacha. Am Montag stellten die beiden das neue Programm am Theater vor.

Foto: Michaela Schröder